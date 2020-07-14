Мобильный комплекс для борьбы с гражданскими дронами создали в России

Мобильный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам под названием «Атака-Трофи» создан на базе автомобиля УАЗ. Система обнаруживает беспилотник, отслеживает его передвижение и выводит из строя, сообщает пресс-служба Ростеха.

«"Атака-Трофи" осуществляет радиочастотную детекцию в радиусе до 1 км и подавляет каналы управления в диапазоне частот, который используется БЛА общегражданского применения - от 2 ГГц до 6 ГГц», - говорится в сообщении.

Такие системы помогут защитить от проникновения беспилотников на частные территории. Комплекс позволяет в автоматическом режиме обнаружить воздушные объекты, определить их координаты и нейтрализовать их.