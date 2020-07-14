Ан-22 в небе: самый большой в мире турбовинтовой самолет пролетел над Тверской областью

Самый большой в мире турбовинтовой самолет Ан-22 «Антей» пролетел над Тверской областью.

В ходе мероприятия экипаж выполнил полет по маршруту по приборам, а также отработал действия в различных нештатных ситуациях, включая отказ двигателя, радиосвязи, элементов системы управления.

На протяжении всего полета осуществлялось взаимодействие с группами руководства полетами.

Ан-22 «Антей» - тяжелый турбовинтовой транспортный самолет. Предназначен для перевозки на большие расстояния тяжелого и крупногабаритного вооружения, военной техники и войск, а также для десантирования парашютным и посадочным способами воздушных десантов.

Первый полет выполнил в 1965 году. Серийно произведено 69 экземпляров, включая два для прочностных испытаний.