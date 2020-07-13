В России создали новый легкий бронеавтомобиль «Стрела»

«Военно-промышленная компания» (ООО «ВПК») сообщила о разработке нового легкого бронеавтомобиля «Стрела».

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Полная масса машины составляет всего 4,7 тонны, благодаря чему транспортно-боевой вертолет Ми-8 сможет перевозить ее на внешней подвеске, сообщили «Звезде» в пресс-службе ВПК.

© ВПК

«Стрела» вмещает восемь военнослужащих и защищает их от пуль с термоупрочненным сердечником калибра 5,45x39 мм и 7,62x39 мм автоматов АК-74 и АКМ. Она выдерживает подрыв мин мощностью до двух килограммов в тротиловом эквиваленте при наезде на них колесами. Бронеавтомобиль способен разгоняться до 155 километров в час.

© ВПК

В основе конструкции машины используются перспективные агрегаты, узлы и детали, планируемые к освоению в массовом производстве отечественного автопрома. Все комплектующие производятся в России.