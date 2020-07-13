Поставки вертолетов класса люкс Ансат Aurus могут начаться в 2020 году

Первый российский вертолет Ансат с салоном повышенной комфортности в стилистике бренда Aurus могут передать заказчикам уже в 2020 году. Об этом сообщил замглавы Ростеха Владимир Артяков.

«На сегодняшний день мы находимся в продвинутой стадии переговоров с несколькими заказчиками, первый вертолет рассчитываем передать уже в этом году», - приводит ТАСС его слова.

По словам топ-менеджера, в начале года завершились летные испытания Ансат Aurus, по итогам которых Росавиация одобрила изменения в сертификат машины, разрешив эксплуатацию Ансата в данной модификации.

Ансат Aurus предназначен для перевозки пяти пассажиров. При разработке VIP-салона для выработки оптимальных эргономических решений, помимо компьютерного моделирования, проводились тесты с участием людей, причем с различной комплекцией.

Под брендом Aurus в рамках проекта «Кортеж» выпускаются машины класса люкс для первых лиц государств. Теперь линейку продолжает и авиационная техника.