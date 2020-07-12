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Идея оборотной стрельбы: генерал-майор авиации рассказал, как перевесил ракеты на Су-25 на 180 градусов

Егор Левин
17:41 12.07.2020
Идею оборотной стрельбы подсказала статистика: оказалось, что все пули и ракеты, выпущенные противником, Су-25 получают в спину в момент ухода вверх после атаки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Герой СССР, генерал-майор авиации в отставке Александр Руцкой рассказал в программе «Военная приемка» на «Звезде» о том, как однажды решил перевесить на 180 градусов ракеты на своем Су-25 во время войны в Афганистане. Нестандартная идея пришла ему в голову после анализа данных о том, каким способом чаще всего противник подбивал российские самолеты - им оказался удар сзади.

«Инженеру своему говорю - повесь блоки на 180 градусов. Обычно они вперед, а я даю ему команду повернуть их назад. В чем смысл: когда идешь на предельно малой высоте и обнаруживаешь цель, чтобы ее атаковать, надо выполнить маневр - подняться, выйти на цель, нажать кнопку и сработать бомбами или ракетами», - рассказал Руцкой.

Идею стрельбы задом наперед ему подсказала статистика: выяснилось, что все пули и ракеты, выпущенные противником, «Грачи» получают в спину в момент ухода вверх после атаки.

«А здесь, когда ты увидел цель, ты просто довернулся, подходишь к ней, поднимаешь угол где-то 10-15 градусов и пуск. Ракеты пошли назад, прямо накрывая эту цель. За самолетом идет просто как плугом, все перепахивается, ничего живого не остается», - рассказал генерал-майор.

Отметим, Су-25 считается самым живучим и самым воюющим в российской армии. Именно Су-25 или, как их называли в Афганистане, «Грачи», были первыми подняты в небо во время грузино-осетинского конфликта 08.08.2008 года, а затем через 7 лет - в Сирии. Самая современная версия, Су-25см3, появилась на свет как раз по результатам этих двух войн.

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