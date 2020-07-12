«Товарищ командир, по тебе пуск»: командующий дальней авиацией рассказал, как попал под обстрел на Су-25

Командующий дальней авиацией, Герой России и Заслуженный военный летчик Сергей Кобылаш поделился историей о том, как командовал в августе 2008 года российским авиаполком. Тогда, выполняя очередное задание, он попал в непростую ситуацию, которая могла бы сделать этот вылет последним.

«После первого вылета я вернулся, получил следующую задачу и опять выдвигался к самолету. Мой заместитель подходит и говорит: “Товарищ командир, там уже очень жарко. Число такое получается - 08.08.2008 и на самолете ровно 88 пробоин от различного оружия противника”», - рассказал Кобылаш команде «Военной приемки».

Через день после этих событий он попал под плотный обстрел. В результате этого его самолет был на грани падения, но ценой неимоверных усилий Кобылашу удалось нормализовать ситуацию, насколько это было возможно.

«Мой ведомый по радио сказал мне: “Товарищ командир, по тебе пуск”. После этого - сильный удар. Я понял, что попадание ракетой, самолет потянуло на пикирование, и он пошел к земле. Я ручку на себя вытягиваю, а он просто идет к земле и все. Наверное, очень жить захотелось, я уперся ногами в педали и двумя руками потянул за ручку - где-то видимо осколок попал, от усилия выскочил, и самолет плавно сначала в горизонтальный полет на одном двигателе, затем плавно пошел в набор», - вспомнил летчик.

Но и на этом проблемы не закончились: новая атака противника повредила рабочий двигатель. Кобылаш принял решение снижать штурмовик, понимая, что без двигателей он уже не сможет улететь и ему придется катапультироваться. В этот момент под ним находился город, поэтому пилоту пришлось помимо прочего стараться максимально увести самолет от населенного пункта.

На данный момент Сергей Кобылаш командует дальней авиацией. В 2017 году получил звание генерал-лейтенанта, в 2018 - Заслуженного военного летчика Российской Федерации. Участвовал в первой и второй чеченских компаниях, а также в войне в Южной Осетии в 2008 году.