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«Была утыкана как ежик»: генерал-майор авиации рассказал, как в кабину его Су-25 попали 138 поражающих элементов

Егор Левин
13:58 12.07.2020
Штурмовик Су-25 считается самым живучим и самым воюющим в российской армии; Герой СССР, пилотировавший его в годы войны в Афганистане, рассказал почему.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Герой Советского Союза, генерал-майор авиации в отставке Александр Руцкой рассказал команде «Военной приемки» об одном из самых запоминающихся и опасных случаев пилотирования в своей жизни. Во время службы он был пилотом Су-25 и участвовал в боевых действиях в Афганистане. В один из вылетов случилось то, за что конструкторам ОКБ Сухого Руцкой обязан жизнью.

«Если бы они не сделали бронированную кабину, я бы не сидел здесь перед вами», - сказал он, обращаясь к автору «приемки» Алексею Егорову.

Отвечая на вопрос о том, что произошло, Руцкой поделился захватывающей и непростой историей одного из своих полетов.

«Ну что было… Фарш. Когда меня вспорол ракетами F-16 и когда меня зажали в ущелье и сбили, кабина была как ежик утыкана стержневыми осколками. Они повтыкались в броню», - рассказал генерал-майор.

Самолет Руцкого был практически полностью разрушен. В броне Су-25 насчитали 138 поражающих элементов в виде игл. Однако Герой СССР поделился и еще одним поразительным свидетельством живучести штурмовика.

«Один умудрился привезти телеграфный столб в воздухозаборнике. Летчик выполнял атаку цели и не заметил, что идет линия электропередач. Я как раз стою на стоянке и не понимаю, что это такое у самолета, который заруливает. Мы с летчиками и техниками подбежали, а он (пилот - прим. ред.) говорит: “Александр Владимирович, я не заметил. Спикировал, слышу удар. А потом посмотрел из кабины, вижу - столб”. Через три дня этот самолет уже был в строю. Покажите мне другой самолет, который поймает телеграфный столб и через три будет в строю? Вот он», - рассказал генерал-майор.

Отметим, Су-25 считается самым живучим и самым воюющим в российской армии. Именно Су-25 или, как их называли в Афганистане, «Грачи», были первыми подняты в небо во время грузино-осетинского конфликта 08.08.2008 года, а затем через 7 лет - в Сирии. Самая современная версия, Су-25см3, появилась на свет как раз по результатам этих двух войн.

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