Неизвестный ранее прототип пулемета Калашникова показали на видео

Концерн «Калашников» показал ранний неизвестный прототип одноименного пулемета.

Как отметили в концерне, он не слишком отличается от серийной версии оружия из-за изначально удачной конструкции, не требующей глобальных усовершенствований. Основным отличием же является фрезерованная ствольная коробка прототипа, тогда как у серийного оружия она штампованная.

В концерне также рассказали историю появления пулемета Калашникова. Изначально, в конце 1950-х годов в конкурсе на создание нового пулемета для ВС СССР лидировал тульский оружейник Григорий Никитин, но военные попросили Михаила Калашникова подготовить свой образец. Оружие получилось настолько удачным, что после испытаний пулемет Калашникова приняли на вооружение.