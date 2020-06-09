От огромного Ми-26 до ударных «крокодилов»: кадры репетиции Парада Победы в Екатеринбурге

Экипажи армейской авиации Центрального военного округа приступили к тренировкам воздушной части военного парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне в составе звеньев на аэродроме в Свердловской области.

Экипажи двух звеньев вертолетов армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) одновременно взлетели с аэродрома в Свердловской области в рамках подготовки к воздушной части военного парада, который состоится 24 июня в Екатеринбурге.

На взлетную площадку аэродрома один за одним выруливали ударные вертолеты Ми-24 и военно-транспортные Ми-8 и крупнейший в мире транспортный вертолет Ми-26 уральской бригады армейской авиации ЦВО.

После взлета экипажи выполнили сбор в группы – звенья, и в боевом порядке «пеленг» совершили пролет над аэродромом базирования соблюдая установленные временные ориентиры, выдерживая заданную скорость 200 км/ч и высоту полета – 150 метров.

Интервалы между вертолетами составляли около 25 метров. Всего в воздушной части парада Победы 24 июня в Екатеринбурге примет участие 23 самолета и вертолета.

Ми-24 создан в первую очередь для уничтожения бронетехники и живой силы противника, высадки десанта и его поддержки огнем. Кроме того, он может использоваться для перевозки грузов и эвакуации раненых. В войсках получил прозвище «Крокодил».

Ми-26 является самым тяжелым транспортным вертолетов в мире. Он способен перевозить 20 тонн груза внутри кабины или на внешней подвеске, а взлетная масса машины достигает 56 тонн.