На Украине сменили руководство компании «Антонов»

Государственный концерн «Укроборонпром» сменил руководство авиастроительной компании «Антонов» после завершения проверки предприятия, которая выявила факты нецелевого использования объектов государственной собственности. Об этом говорится в сообщении концерна.

«ГК "Укроборонпром" принято решение о прекращении полномочий президента предприятия ГП "Антонов" Александра Донца. Временным исполняющим обязанности назначен Александр Лось, вице-президент по проектированию», - говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что по итогам проверки были выявлены «многочисленные факты, которые могут свидетельствовать о неэффективном управлении госпредприятием, нецелевом использовании объектов госсобственности, злоупотреблениях и нарушениях со стороны руководства».

Ситуация на ГП «Антонов»

ГП «Антонов» - основной производитель самолетов на Украине. В советское время предприятие занималось выпуском пассажирских и военно-транспортных самолетов Ан-24, Ан-26, Ан-72, Ан-124 и др. В том числе здесь создан Ан-225 «Мрия», самый тяжелый самолет в мире.

После распада СССР «Антонов» и Воронежский самолетостроительный завод вели производство Ан-148, который поставлялся в том числе в интересах Минобороны РФ. Два крайних самолета этой модели поступили на вооружение ЦВО в январе прошлого года.

При этом еще в 2017 году источник авиастроительной отрасли сообщал «Звезде», что эти самолеты строились из существующего задела комплектующих и что после того, как детали закончатся на складах, производство будет остановлено. В 2018 году Украина запретила поставки в Россию авиационного газотурбинного двигателя Д-436 для этого самолета.

При этом на Украине произведено только три прототипа Ан-148 на АНТК и три борта в рамках мелкосерийного производства на киевском авиазаводе «Авиант». Последний из них был поставлен заказчику в январе 2015 года.

Стоит также отметить, что после начавшегося на Украине политического кризиса ГП «Антонов» под давлением киевских властей было вынуждено отказаться от сотрудничества с Россией по продлению ресурса и модернизации Ан-124 «Руслан» (самолеты стоят на вооружении Российской армии. - Прим. ред.).

Эти обязанности были возложены на ОАО «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина». При этом руководство ГП «Антонов» заявило, что в случае таких работ намерено наложить запрет на полеты Ан-124 за рубеж, а представители авиастроительной отрасли России, в свою очередь, неоднократно заявляли, что в РФ в будущем может появиться собственный сверхтяжелый самолет, который придет на замену «Руслану». Работы по его созданию планируется начать после того, как для него будет готов двигатель ПД-35.

В состав «Укроборонпрома» три предприятия концерна «Антонов» были переданы марте и июне 2015 года. Авиастроительный концерн «Антонов» ликвидирован украинским правительством в связи с отсутствием участников в январе 2016 года.

В августе прошлого года депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Сергей Левочкин заявил, что за пять лет три украинских авиазавода не выпустили ни одного серийного самолета, в том числе из-за проблем с поставками российских комплектующих для них.