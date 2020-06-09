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Госиспытания бронеавтомобиля «Атлет» должны завершиться до конца года

Андрей Аркадьев
11:45 09.06.2020
На сегодняшний день завершены предварительные испытания машины.
Госиспытания бронеавтомобиля «Атлет» должны завершиться до конца года
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Государственные испытания бронеавтомобиля «Атлет» начнутся в ближайшее время, а завершить их планируется до конца 2020 года. Об этом сообщил гендиректор Военно-промышленной компании (ВПК) Александр Красовицкий.

«Машины готовятся к государственным испытаниям, которые, несмотря ни на что, начнутся в ближайшее время. Мы планируем завершить их до конца текущего года», - приводит его слова «Интерфакс».

Красовицкий добавил, что на предварительных испытаниях бронеавтомобили преодолели 16 тысяч километров по ускоренной программе испытаний, что соответствует 30 тысячам километров в обычных условиях, по различным типам дорог. По словам гендиректора, за время тестов не было выявлено ни одной неисправности.

Он рассказал, что, несмотря на распространение коронавирусной инфекции, в апреле предприятие-разработчик получило на бронеавтомобили литеру «О», что позволило приступить к разработке конструкторской документации на гражданскую версию машин, а также начать опытно-конструкторские работы (ОКР) на оснащение «Атлета» различными системами вооружений. Машину планируется оснастить новым дистанционно-управляемым боевым модулем (ДУБМ), поделился гендиректор.

В феврале в пресс-службе ВПК, где разрабатывают автомобиль, сообщили, что «Атлет» выдержал предварительные испытания на подрыв и обстрел, подтвердив таким образом свои технические характеристики. Тогда бронемашину проверили на подрыв под днищем, под колесом и сбоку. Также «Атлет» обстреляли боеприпасами, испытали как на поражение осколками, так и напалмом.

Ранее Красовицкий в разговоре с ведущим программы «Военная приемка» Алексеем Егоровым рассказал «Звезде», что бронезащита «Атлета» в три раза выше, чем у бронеавтомобиля «Тигр».

Бронеавтомобиль «Атлет» с колесной формулой 4×4 был впервые представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019». Масса машины составляет около девяти тонн. В зависимости от модификации «Атлет» может перевозить от двух до восьми экипированных бойцов.

Бронированный автомобиль оснащен двигателем с максимальной мощностью 240 лошадиных сил. Запас хода составляет 1 000 километров.

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