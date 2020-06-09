ВС РФ получат три новых полка С-400 «Триумф»

Концерн «Алмаз-Антей» и Минобороны России заключили контракты на поставку трех полков зенитной ракетной системы С-400 и четырех комплектов ЗРС С-350, сообщает пресс-служба предприятия.

«Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и Минобороны России заключили контракты на поставку российскому военному ведомству трех полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и четырех комплектов ЗРС С-350 "Витязь"», - сообщили на предприятии.

В сообщении также говорится, что вся техника будет передана Вооруженным силам РФ не позднее 2023 года.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут.

Комплексы ПВО средней дальности предназначены для обороны крупных наземных сил во время наступательных и оборонительных операций. С-350 будет интегрирован в единую сеть с другими системами ПВО. Одна пусковая установка комплекса вооружена 12 зенитными ракетами.

Дальность поражения целей - до 60 километров, высота - до 30 километров. Скорость поражаемых целей - до 4 800 метров в секунду. Время свертывания и развертывания пусковой установки - пять минут.