Российский аппарат «Витязь» уточнил глубину Марианской впадины

Глубоководный автономный аппарат «Витязь» уточнил глубину Марианской впадины. С помощью техники удалось установить, что она составляет 10 028 метров, а судно времен СССР зафиксировало глубину в 11 022 метра, сообщил заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Игорь Денисов.

«Это говорит о том, что есть информация к размышлению - то ли предыдущий "Витязь" некорректно замерил глубину, то ли поменялось само дно», - приводит ТАСС его слова.

Денисов пояснил, что глубину определяют по замерению скорости звука, которая меняется вместе с глубиной. На эти изменения влияют многие гидрофизические параметры. Поэтому есть сомнения по поводу реальной глубины желоба.

«Витязь» совершил успешное погружение на дно Марианской впадины в Тихом океане. Аппарат был спущен с борта буксирного судна «Фотий Крылов» 8 мая. «Витязь» не только зафиксировал глубину, но и выполнил картографирование, фото- и видеосъемку, а также доставил на дно впадины вымпел, посвященный 75-летию Победы.

Разработка аппарата началась несколько лет назад в Центральном конструкторском бюро «Рубин». Название техника получила в честь советского научно-исследовательского судна «Витязь», которому удалось в 1 957 году определить максимальную глубину Марианского желоба - 11 022 метра.