На форуме «Армия-2020» представят экспозицию из 23 танков и бронеавтомобилей

Столетняя эволюция образцов отечественной бронетанковой техники будет представлена гостям и участникам международного военно-технического форума «Армия-2020». Уникальную линейку из 23 танков и бронеавтомобилей впервые развернут на открытой площадке в конгрессно-выставочном центре «Патриот». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

«В состав экспозиции войдут практически все танки, произведенные в указанный период. Музейные фонды Минобороны России наполнят выставку средними танками Т-24, Т-34-85, Т-44, Т-54, Т-55, Т-62, тяжелыми танками ИС-2, ИС-3, Т-10М, плавающим танком ПТ-76, а также модельным рядом основных боевых танков разных лет - Т-64, Т-72Б3М, Т-80БВМ», - говорится в сообщении.

Предприятия промышленности планируют дополнить экспозицию редкими образцами танков Т-20, Т-26, Т-30, Т-38, Т-60, Т-70, бронеавтомобилей БА-10, БА-64, а также современной бронетанковой техники - Т-90М и Т-14 «Армата».

Кроме того, по периметру аллеи будут развернуты музейные стенды легендарных отечественных танковых заводов.

Гости и участники форума смогут ознакомиться с образцами конструкторской и технической документации, фотографиями, а также знаменами военного времени - Государственного комитета обороны и Народного комиссариата танковой промышленности СССР, наградами работников танкостроительных предприятий.