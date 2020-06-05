Разработчик рассказал о создаваемой в РФ снайперской винтовке, способной стрелять на семь километров

Уникальная снайперская винтовка DXL-5, которая будет поражать цели на максимальной дальности семь километров, сейчас создается в России. Об этом рассказал генеральный директор предприятия - разработчика этого оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев.

В настоящий момент самая дальнобойная винтовка «Сумрак» (также производства Lobaev Arms) может поражать цели на расстоянии 2,5 километра при уверенной стрельбе и 4,2 - при рекордной стрельбе.

«Сейчас мы работаем над винтовкой и патроном с дальностью рекордной стрельбы шесть-семь километров и уверенной стрельбы три километра. Предварительное название проекта - DXL-5, к этому семейству относятся такие наши изделия, как DXL-4 "Севастополь" и DXL-3 "Возмездие". Винтовок с такой дальностью на мировом рынке снайперского оружия еще не было», - приводит РИА Новости слова Лобаева.

По словам гендиректора предприятия, винтовка получит новый патрон, в котором будет заложено несколько технологических ноу-хау, благодаря чему можно будет вести огонь на столь большом расстоянии.

Собеседник информагентства уточнил, что патрон для данной винтовки является абсолютно новым, прорывным изделием. Он будет отличаться большим размером и начальной скоростью, в отличие от пуль, используемых ранее.

«В силу этого не хотелось бы пока раскрывать все подробности по калибру и другим деталям», - добавил гендиректор.

Глава Lobaev Arms выразил надежду, что DXL-5 будет готова в начале следующего года, однако в связи с проблемами, вызванными пандемией COVID-19, более точные сроки он называть не стал.