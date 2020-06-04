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Назначен новый руководитель ПАО «Туполев»

Александр Пешков
17:52 04.06.2020
Прежний руководитель ПАО «Туполев» Александр Конюхов покидает компанию.
Назначен новый руководитель ПАО «Туполев»
© Фото: Сергей Мамонтов, РИА Новости

В соответствии с решениями совета директоров ПАО «ОАК» и совета директоров ПАО «Туполев» генеральным директором ПАО «Туполев» (входит в госкорпорацию «Ростех») с 5 июня 2020 года назначен Ронис Шарипов. Прежний руководитель ПАО «Туполев» Александр Конюхов покидает компанию. Об этом сообщает пресс-службе ОАК. 

Ронис Шарипов с 2013 года возглавлял одно из предприятий авиационного кластера госкорпорации «Ростех» АО «Научно-производственное объединение "Радиоэлектроника" имени В.И. Шимко».

Ранее Ронис Шарипов занимал пост первого заместителя генерального директора КРЭТ, возглавлял ОАО «Радиоприбор», работал первым зампредом правительства Амурской области, был одним из руководителей ОАО «Казанский оптико-механический завод», работал на руководящих должностях в правительственных структурах Республики Татарстан.

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