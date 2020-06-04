Сборка автоматов АК-103 в Армении стартует в июле

Сборка автоматов Калашникова АК-103 в Армении начнется в июле, лицензия на производство рассчитана на 10 лет, сообщила официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева.

Контракт на поставку комплектующих изделий для организации поэтапной сборки автоматов АК-103 в Армении был заключен на основании соответствующего решения ФСТВС России 15 мая 2020.

АК-103 – экспортная версия автомата АК-74М, различающиеся использованием патронов 5,56×45 мм (стандарт НАТО SS109) и 7,62×39 мм (советский патрон образца 1943 г.), соответственно.

АК-74 является одним из самых массовых автоматов в мире и первым в СССР, созданным под малоимпульсный патрон. Всего в мире АК и АК-74 насчитывается более 18 миллионов экземпляров.