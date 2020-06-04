Корабли и суда ВМФ России оборудуют новейшим комплексом связи

Холдинг «Росэлектроника» поставил модернизированный комплекс радиосвязи для кораблей и судов Военно-морского флота России, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех», куда входит холдинг.

Комплекс создан для обеспечения беспроводной связи между кораблями и судами. Это уже 20-я поставка изделия, которое претерпело ряд изменений. Улучшены тактико-технические и технико-экономические характеристики комплекса.

«В новой модификации комплекс имеет открытую архитектуру, которая позволяет обеспечить экипаж корабля расширенным составом телекоммуникационных услуг и сервисов при осуществлении радиосвязи», - говорится в сообщении.

Новинка является решением, обеспечивающим беспроводную защищенную связь между кораблями Военно-морского флота, а также подлодками и летательными аппаратами. Его можно применять как в условиях одного корабля, так и целой эскадры. С помощью комплекса также обеспечивается трансляция видеоконтента.