Новейший корвет «Алдар Цыденжапов» войдет в состав ТОФ до конца года

Новейший корвет проекта 20 380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» покинул Амурский судостроительный завод и транспортируется в Приморский край. Корабль войдет в состав Тихоокеанского флота до конца текущего года.

Корвет переведут на сдаточную базу во Владивостоке, где пройдут заводские и ходовые испытания, сообщает пресс-служба ТОФ.

«С помощью речных буксиров транспортно-спусковой док "Зея", в который корвет был заведен несколько дней назад, покинул территорию завода и взял курс на сдаточную базу АСЗ во Владивостоке. По пути следования речные буксиры сменят морские. Они обеспечат транспортировку корвета до Японского моря», - говорится в сообщении.

Завершены стапельный период постройки и большая часть достроечных работ. Ранее на корвете началась поэтапная приемка боевого корабля: сейчас на нем функционируют все системы жизнеобеспечения, камбуз.

«Алдар Цыденжапов» - третий многоцелевой сторожевой корабль проекта 20 380. Он был назван в честь 19-летнего матроса Алдара Цыденжапова, который в сентябре 2010 года ценой своей жизни предотвратил распространение пожара в машинном отделении эсминца Тихоокеанского флота «Быстрый», за что получил посмертно звание Героя Российской Федерации.

Корветы проекта 20 380 - корабли ближней морской зоны. Полное водоизмещение достигает 2,2 тысячи тонн, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания - до четырех тысяч миль.

В составе ВМФ России находятся несколько кораблей данного проекта: «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий» - в составе Балтийского флота и «Совершенный», «Громкий» - в составе Тихоокеанского флота.