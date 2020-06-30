В Роскосмосе задумались о создании многоразовой ракеты «Ангара»

В госконтракт на опытно-конструкторскую работу «Амур» были внесены изменения, которые предусматривают изучение вопроса о создании многоразовых ступеней для ракеты «Ангара». Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

«Будет рассмотрен вариант создания РН "Ангара-А5ВМ" с многоразовыми возвращаемыми ступенями», - сообщили в Роскосмосе.

В сообщении говорится, что испытания ракеты «Ангара-А5М» начнутся в 2024 году.

В нем также отмечено, что 29 июня Роскосмос анонсировал возобновление летно-конструкторских испытаний «Ангары-А5».

Ранее сообщалось, что пуски ракет-носителей возобновятся в 2020 году. Предполагалось, что пуск будет произведен после новогодних праздников.