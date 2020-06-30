На совещании в Минобороны обсудили процесс создания военного спутника «Пион-НКС»

На селекторном совещании российского военного ведомства во вторник, 30 июня, обсуждался вопрос выполнения опытно-конструкторской работы «Лиана» в части подсистемы «Пион-НКС». Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу, открывая совещание.

«Проблемные вопросы, в том числе по срокам создания и запуска космического аппарата «Пион-НКС», мы регулярно рассматриваем на селекторных совещаниях. В ноябре прошлого года был утверждён график завершения изготовления данного аппарата. Сегодня обсудим, как он выполняется», - сказал Шойгу.

Он также подчеркнул, что министерство обороны продолжает развивать орбитальную группировку космических аппаратов военного назначения и что решение этой задачи во многом зависит от успешной деятельности разработчиков и производителей ракетно-космической техники.

Шойгу анонсировал разработку новейшей космической системы «Лиана» с аппаратами «Лотос-С» и «Пион-НКС» в январе 2017 года. План производства этих аппаратов был утвержден в сентябре 2018 года. В декабре 2019 года был утвержден график завершения работ.