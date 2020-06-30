Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

На совещании в Минобороны обсудили процесс создания военного спутника «Пион-НКС»

Александр Пешков
12:23 30.06.2020
Министерство обороны продолжает развивать орбитальную группировку космических аппаратов военного назначения.
На совещании в Минобороны обсудили процесс создания военного спутника «Пион-НКС»
© Фото: Free-Photos, Pixabay

На селекторном совещании российского военного ведомства во вторник, 30 июня, обсуждался вопрос выполнения опытно-конструкторской работы «Лиана» в части подсистемы «Пион-НКС». Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу, открывая совещание.

«Проблемные вопросы, в том числе по срокам создания и запуска космического аппарата «Пион-НКС», мы регулярно рассматриваем на селекторных совещаниях. В ноябре прошлого года был утверждён график завершения изготовления данного аппарата. Сегодня обсудим, как он выполняется», - сказал Шойгу.

Он также подчеркнул, что министерство обороны продолжает развивать орбитальную группировку космических аппаратов военного назначения и что решение этой задачи во многом зависит от успешной деятельности разработчиков и производителей ракетно-космической техники.

Шойгу анонсировал разработку новейшей космической системы «Лиана» с аппаратами «Лотос-С» и «Пион-НКС» в январе 2017 года. План производства этих аппаратов был утвержден в сентябре 2018 года. В декабре 2019 года был утвержден график завершения работ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.06.2020, 20:05
Явка на онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию составила 80%
Дата30.06.2020, 06:45
Летающий «Медведь»: кадры дозаправки ракетоносца Ту-95МС в воздухе
Дата27.06.2020, 21:52
Гол Смолова помог «Сельте» не проиграть «Барселоне»
Дата29.06.2020, 17:38
Атомная подлодка «Князь Владимир» вышла в море для перебазирования
Дата23.06.2020, 09:47
Пригласительные билеты и инструкция: ФСБ обнародовала архивные документы о Параде Победы 1945 года
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:21 Армия
Дальняя авиация ВКС РФ за полгода провела девять воздушных патрулирований
12:06 В стране и мире
Минтранс рассматривает возможность возобновления полетов в Турцию с 15 июля
12:04 Армия
Шойгу заявил, что ситуация с коронавирусом существенно не повлияла на Вооруженные силы РФ
11:56 Армия
Более 770 образцов вооружения поступило в армию в 2020 году
11:32 Армия
Ракетный удар: «Аллигаторы» и «Терминаторы» уничтожили самолеты «противника» на юге РФ
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Чеснок против кровопийц: в Мосприроды дали рекомендации по борьбе с комарами
«Воспринимает как предательство»: адвокат рассказал об отношении Петросяна к конфликту жены и дочери
Видео
Проглотившая огромную крысу чайка шокировала прохожих в Риме: видео
Юрист рассказал, почему Пелагея и Телегин разводятся через суд
Видео
Опубликованы «лучшие фотографии» НЛО за 40 лет
Видео
Стерли черту: медведи устроили разрушительную драку на границе России и Китая
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.