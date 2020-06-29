«Князь Олег»: в ОСК назвали сроки передачи в ВМФ первой серийной подлодки проекта 955А

«Пятый "Борей" "Князь Олег" мы планируем сдать флоту в этом году, думаю, что это будет декабрь», - цитирует заявление Рахманова РИА Новости.

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