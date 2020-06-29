«Князь Олег»: в ОСК назвали сроки передачи в ВМФ первой серийной подлодки проекта 955А
Первую серийную стратегическую атомную подлодку (АПЛ) проекта «Борей-А» - «Князь Олег» Военно-морской флот РФ получит в конце 2020 года. Об этом заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
«Пятый "Борей" "Князь Олег" мы планируем сдать флоту в этом году, думаю, что это будет декабрь», - цитирует заявление Рахманова РИА Новости.
Атомная подлодка «Князь Олег» станет первым серийным образцом кораблей проекта 955А – «Борей – А». Это лодки четвертого поколения, отличающиеся от своих предшественниц обводами корпуса, лучшей управляемостью и пониженной шумностью.
Крейсер имеет на вооружении комплекс межконтинентальных баллистических ракет «Булава» и новейшее минно-торпедное оружие. Ожидается, что всего флот получит 10 подводных лодок класса «Борей» проектов 955 и 955А.