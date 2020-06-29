Атомная подлодка «Князь Владимир» вышла в море для перебазирования

Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» вышел из Северодвинска в Белое море и к концу недели должен прибыть в главную базу подводных сил Северного флота Гаджиево. Об этом сообщает пресс-служба флота.

В течение нескольких дней экипаж крейсера отработает ряд плановых задач курса боевой подготовки в акваториях Белого и Баренцева морей, а также проверит работу систем и механизмов корабля в различных режимах.

Атомная подводная лодка «Князь Владимир» была принята в состав ВМФ России 12 июня. Церемония подъема флага прошла под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова.