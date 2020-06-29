Отремонтированный крейсер «Адмирал Нахимов» передадут ВМФ в 2022 году

Ремонт крейсера «Адмирал Нахимов» планируется завершить в 2022 году, угрозы срыва сроков нет, сообщил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

«Корабль мы планируем завершить в 2022 году. Надеемся, что ничего этому не помешает. По крайней мере все принципиальные решения в части финансирования и графика строительства, работ с поставщиками, они на сегодняшний день выдерживаются, плюс минус несколько месяцев, что дает нам основания полагать что в 2022 году можно закончить ремонт и передать корабль флоту», - сказал он на пресс-конференции.

«Адмирал Нахимов» - крейсер проекта 1144 «Орлан». В данный момент в строю находится единственный корабль данного проекта «Петр Великий». «Адмирал Нахимов» был отправлен на ремонт и модернизацию в 1999 года. Возвращение корабля на службу намечено на 2022 год.

Одной из основных причин строительства крейсеров проекта 1144 с ядерной энергетической установкой явилось принятие на вооружение ВМС США первого в мире атомного крейсера «Лонг Бич» с управляемым ракетным оружием. А после того, как американские атомные подводные лодки с межконтинентальными баллистическими ракетами получили возможность выхода в океан и стали практически неуязвимыми, иметь крупные многоцелевые крейсера в составе ВМФ нашей страны стало объективной необходимостью.

Все четыре «Орлана» были разработаны и построены на Балтийском судостроительном завод. По классификации НАТО этот проект из-за своих размеров и мощного вооружения получил название battlecruiser, что в переводе на русский значит линейный крейсер.

Подробнее об этом проекте можно узнать в разделе «Оружие» на сайте телеканала «Звезда».