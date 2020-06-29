В США умер легендарный советский конструктор Анатолий Дарон

24 июня в США ушел из жизни выдающийся ученый и конструктор Анатолий Дарон. Об этом сообщает НПО «Энергомаш».

«Двадцать четвертого июня ушел из жизни выдающийся ученый, конструктор, многие годы проработавший в НПО "Энергомаш", Анатолий Давидович Дарон», — говорится в сообщении на сайте предприятия.

В сообщении говорится, что конструктор и ученый ушел из жизни в США, где с 1998 года жил вместе с семьей.

Анатолий Дарон родился в Одессе в 1926 году. Окончил Московский авиационный институт в 1948 году. С августа 1948г. по июнь 1998г. работал в ОКБ-456 (НПО Энергомаш), пройдя путь от инженера-конструктора до начальника отдела, ведущего конструктора.

Внес большой вклад в разработку первых экспериментальных камер КС-50 и ЭД-140. Был ведущим конструктором при разработке ЖРД РД-107 и РД-108 для семейства ракеты Р-7, а также ЖРД РД-270 для РН УР-700.