Подлодки «Казань» и «Князь Олег» войдут в состав ВМФ РФ в 2020 году

Подводные лодки «Казань» и «Князь Олег» должны войти в состав Военно-морского флота России в этом году, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

«Мы рассчитываем, что и подводная лодка "Казань" и подводная лодка "Князь Олег" до конца этого года войдут в состав Военно-морского флота», - сказал он на пресс-конференции.

Многоцелевая атомная подводная лодка К-561 «Казань» относится к усовершенствованному проекту 885 «Ясень». Была спущена на воду 31 марта 2017 года.

Подводная скорость крейсера составляет 31 узел, а надводная - 16 узлов. Предельная глубина погружения - 600 метров, автономность плавания - 100 суток. На вооружении подлодки находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».

В декабре прошлого года другая атомная подлодка проекта «Ясень-М» «Новосибирск» была спущена на воду в Северодвинске.