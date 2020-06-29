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ОСК заключила контракт на строительство сухого дока для «Адмирала Кузнецова»

Александр Пешков
12:55 29.06.2020
С новым подрядчиком контракт был заключен на прошлой неделе.
ОСК заключила контракт на строительство сухого дока для «Адмирала Кузнецова»
© Фото: Минобороны РФ

На прошедшей неделе Объединенная судостроительная корпорация заключила контракт на строительство сухого дока для авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщил глава ОСК Алексей Рахманов.

«Это компания «Оргэнергострой», которую выбирали на закрытом конкурсе», - сказал Рахманов.

По его словам, подрядчик выбирался из семи компаний, исходя из доказательств достаточной финансовой стабильности. «Оргэнергострой» подтвердил ОСК сроки возможности докования авианосца летом следующего года.

При этом, по словам Рахманова, работы по ремонту «Адмирала Кузнецова» идут в графике.

Ранее Рахманов сообщал, что крейсер вернется в состав флота в 2022 году.

«Адмирал Кузнецов» - самый большой корабль в составе Военно-морского флота России. Его длина - 306,45 метра, что примерно равняется длине трех футбольных полей. Габаритная высота 64,49 метра примерно соотносится с высотой 20-этажного дома. При этом максимальная скорость крейсера - 29 узлов (54 км/ч).

Основное вооружение корабля - палубные истребители Су-33 и МиГ-29К/КУБ, а также вертолеты Ка-27, Ка-29. В ходе сирийского похода «Адмирала Кузнецова» впервые на корабле были размещены вертолеты  Ка-52К «Катран».

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