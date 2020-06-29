Разработчик рассказал об уникальной системе десантирования с больших высот

В России разработана система десантирования с больших высот, она проходит государственные испытания. Об этом «Звезде» рассказал главный конструктор АО «Полет» Алексей Козин.

«На этапе государственных предварительных испытаний нами были подтверждены все основные ТТХ и выполнено более 250 парашютных прыжков и сбросов манекенов. На данный момент были проведены госиспытания, проведены контрольно-летные испытания, и в этом году мы расширили диапазон применения системы с восьми до десяти тысяч метров», - рассказал Козин.

По словам Козина, работы по этому направлению ведутся на предприятии начиная с 2014 года. Всего линейка включает в себя три системы. В их состав входят защитный шлем, кислородное оборудование, а также мобильные бортовые системы для подготовки парашютиста.

Непосредственно перед прыжком парашютист дышит медицинским кислородом. При выполнении прыжка он дышит через специальную кислородную маску. Кроме того, были разработаны система крепления грузов и универсальный грузовой контейнер.

Применение систем возможно при температуре от минус 60 до плюс 40.

В апреле текущего года российские десантники впервые в истории совершили высотное десантирование с высоты 10 тысяч метров в арктических условиях в районе архипелага Земля Франца-Иосифа.