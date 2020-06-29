Роскосмос анонсировал возобновление летно-конструкторских испытаний «Ангары-А5»

Ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» скоро возобновит летно-конструкторские испытания. Такое заявление сделали в пресс-службе государственной корпорации «Роскосмос».

«Находясь на испытаниях, ракета производится не серийно, а штучно. В серии цена приблизится к рыночной», - сообщили в компании.

Также, согласно информации от пресс-службы, до завершения переезда производства в Омск на площадку ПО «Полет» Центр имени Хруничева будет работать на двух производственных площадках, что, в свою очередь, создает дополнительные расходы. После запуска серийного производства замкнутого цикла себестоимость изделия снизится.

В пресс-службе напомнили, что «Ангара-А5», в отличие от «Протона», создается как ракета для пилотируемой программы, из-за чего к ней предъявляются повышенные требования надежности.

«Контракт на несколько ракет данного типа в рамках опытно-конструкторской работы подписан по цене менее пяти миллиардов рублей за одну ракету, что уже существенно ниже стартовой цены, на которую ссылаются некоторые СМИ», - объяснили в компании.

Также, согласно сообщению, Роскосмос и его предприятия уже приступили к реализации этапа внедрения нового поколения ракет-носителей всех классов и обеспечат их конкурентные тактико-технические и ценовые характеристики.

Ранее стало известно, что стоимость производства ракеты-носителя «Ангара-А5» может быть снижена с семи миллиардов рублей до четырех миллиардов рублей. По данным Центра имени Хруничева, в рамках «консолидации внутреннего резерва» планируется вместе с Роскосмосом провести ряд мероприятий по снижению себестоимости ракеты, включая создание производства замкнутого цикла на мощностях ПО «Полет» в Омске.