«Бал» с характером: главный конструктор рассказал об одновременном запуске 32 ракет берегового комплекса

На юбилейном Параде Победы 24 июня в Москве продемонстрировали береговой ракетный комплекс «Бал». На Красную площадь он вышел в составе из трех различных типов машин: самоходного командного пункта управления, транспортно-перегрузочной машины и самоходной пусковой установки.

Главный конструктор по направлению корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Виктор Васюк рассказал «Военной приемке» об особенностях используемых комплексом ракет. По его словам, снаряды способны обеспечить стрельбу дальностью до 20 километров.

«Мощность заряда унифицирована, обеспечиваем 145 килограмм. Самое главное, что возможно на “Бале” - это групповое применение ракет, то есть можно запустить с одной пусковой установки 8 штук. Можно запустить со всех четырех весь боезапас - 32 штуки», - заявил Васюк.

Образец нового вооружения «Бала», ракеты Х-35У, на данный момент строго засекречен. Она представляет собой модернизированную версию предыдущей противокорабельной ракеты комплекса. Уже сейчас известно, что ее дальность в два раза превышает предшественника. Ко всему прочему, в Х-35 стоял двигатель украинского производства, в Х-35У - уже российского.

Напомним, во время юбилейного парада на Красной площади 24 июня торжественно прошли более 13 тысяч военных и 234 единицы наземной техники, а также 75 самолетов и вертолетов.