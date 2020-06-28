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Курс «омоложения»: в строй ВС РФ вернулся единственный в стране Т-80 с газотурбинным двигателем

Егор Левин
17:17 28.06.2020
Танк является единственным в своем роде в России и второй подобной машиной в мире.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Одним из интересных образцов техники, представленным на юбилейном Параде Победы в Москве, стал танк Т-80. Сама по себе машина уже далеко не нова, на протяжении многих лет она используется в Вооруженных Силах. Но особенностью данного экземпляра стали нововведения в силовой конструкции.

Испытатель двигателей компании «Омсктрансмаш» Игорь Долженко рассказал команде программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» об установленном в участвующем в параде Т-80 газотурбинном двигателе. Как заявил специалист, помимо него танк получил и несколько иных улучшений.

«Новый танк Т-80БВМ получил усовершенствованную боевую защиту, усовершенствованный прицельный комплекс, вооружение, боеприпасы. Осталась та же самая ходовая часть. Максимальная скорость по шоссе - 80 километров в час», - рассказал Долженко.

Представленный Т-80 является единственным в стране и одним из двух в мире танков с газотурбинным двигателем. После «омолаживающих» процедур он вновь встал в строй.

На обновленном Т-80 установили динамическую защиту «Реликт», а также противокумулятивные экраны на корме и по бортам. Помимо прочего, танк получил новый прицел, автомат сопровождения цели и комплекс управляемого ракетного вооружения с лазерным каналом управления.

Напомним, во время юбилейного парада на Красной площади 24 июня торжественно прошли более 13 тысяч военных и 234 единицы наземной техники, а также 75 самолетов и вертолетов.

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