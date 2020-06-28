«Калибры» на «Земледелии»: как работает машина дистанционного минирования

Абсолютной премьерой юбилейного Парада Победы 24 июня в Москве стала машина дистанционного минирования «Земледелие». Работает оно по принципу реактивной системы залпового огня, разбрасывая мины различного вида.

Для этого на «Земледелии» установлены пусковые установки «Калибр». Остановившись в установленном месте, машина начинает распространять как противопехотные, так и противотанковые мины.

Обычно минирование происходит так: либо минер укладывает мины руками, либо его заменяют машины, либо иногда даже вертолеты. Но чтобы минирование шло залпом, да еще ковровое - такое мир встречает впервые.

«В основе здесь лежит принцип использования реактивных зарядов. В головной части только имеются мины различного назначения», - прокомментировал в эфире программы «Военная приемка» генеральный директор НПО «Сплав» имени А.Н. Ганичева Александр Смирнов.

В целом, работа «Земледелия» схожа с тактикой легендарной «Катюши» - оперативно отстреляться и не менее оперативно уйти.

«Новизна в том, что для установки минных полей используются мины нового поколения, которые отвечают Женевской конвенции, по которой обязательное требование – самоликвидация», - заявил Смирнов.

Вместе с «Земледелием» на параде также представили и транспортно-заряжающую машину для него. После произведения залпа ТЗМ подъезжает к «Земледелию», сразу полностью снимает пакет и устанавливает новый, после чего машина вновь готова к дальнейшим боевым действиям.

Напомним, во время юбилейного парада на Красной площади 24 июня торжественно прошли более 13 тысяч военных и 234 единицы наземной техники, а также 75 самолетов и вертолетов.