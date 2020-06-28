«Огненное колесо»: создатели «Солнцепека» рассказали о целях перебазирования системы

Среди новинок юбилейного Парада Победы на Красной площади 24 июня было и то, что не демонстрировалось ранее никогда и нигде - самый мощный в России колесный огнемет, последователь тяжелой огнеметной системы ТОС-1А с говорящим названием «Солнцепек».

Сам он, как известно, способен превратить в пыль территорию размером в несколько футбольных полей. «Солнцепек» на колесах - это обновленный вариант, впервые представленный в таком виде. Кроме разницы в базе, фактически системы идентичны.

«Основная задача была - сделать систему более мобильной, чтобы оперативно выполнять боевые задачи, перемещаясь по дорогам общего пользования», - пояснил «Военной приемке» Дмитрий Колковский, заместитель начальника цеха НПО «Сплав» имени А.Н. Ганичева.

В свою очередь, управляющий директор предприятия Александр Смирнов рассказал о снарядах, которые используются системой. По его словам, выбор разнообразен.

«Машина может использовать как старые реактивные снаряды, которые использовались в “Солнцепеке”, так и ряд новых боеприпасов, которые используются как с этой машины, так и со старой. В первую очередь, мы хотели добиться увеличения дальности и могущества боеприпасов», - заявил он.

Напомним, во время юбилейного парада на Красной площади 24 июня торжественно прошли более 13 тысяч военных и 234 единицы наземной техники, а также 75 самолетов и вертолетов.