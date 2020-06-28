Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Секретный и смертоносный: эксклюзивные кадры зенитного комплекса «Деривация-ПВО»

Егор Левин
14:50 28.06.2020
Совокупность передовых технических возможностей дает комплексу полную свободу в ликвидации БПЛА, легкой брони и надводных целей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Одной из технических новинок, представленных па юбилейном Параде Победы в Москве в 2020 году, стал зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО». Предназначение комплекса - работа с воздушными целями.

Причем, это могут быть не только самолеты или вертолеты, но также и крылатые ракеты. «Деривация» останется королем положения, даже если ей придется отражать удар сразу десятка таких целей.

«Это - многофункциональный снаряд с дистанционно-контактным взрывателем, бронебойный снаряд и управляемо-артиллерийский снаряд. Специально для нее разработаны новейшие снаряды», - заявил в программе «Военная приемка» ведущий инженер отдела зенитной артиллерии ЦНИИ «Буревестник» Дмитрий Киричук.

Цифра скорострельности «Деривации-ПВО» на данный момент остается в секрете, но уже сейчас известно, что она будет очень высокой. При этом комплекс обладает совершенной системой наведения, дальномерами и стволом с улучшенной баллистикой. В совокупности все это делает «Деривацию» идеальным истребителем беспилотников, легкой брони и даже надводных целей.

Напомним, во время юбилейного парада на Красной площади 24 июня торжественно прошли более 13 тысяч военных и 234 единицы наземной техники, а также 75 самолетов и вертолетов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.06.2020, 20:50
Гимн Победе на Дворцовой площади: как прошел праздничный Парад в Санкт-Петербурге
Дата28.06.2020, 12:57
Всеармейский конкурс оружейников в рамках АрМИ-2020 стартовал в Пензе
Дата27.06.2020, 21:52
Гол Смолова помог «Сельте» не проиграть «Барселоне»
Дата28.06.2020, 13:36
Названы сроки передачи ВМФ России новейшей АПЛ «Казань»
Дата23.06.2020, 09:47
Пригласительные билеты и инструкция: ФСБ обнародовала архивные документы о Параде Победы 1945 года
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:51 В стране и мире
Явка за три дня голосования по поправкам в Конституцию составила 28,46%
14:50 ОПК
Видео
Секретный и смертоносный: эксклюзивные кадры зенитного комплекса «Деривация-ПВО»
14:26 В стране и мире
Путин рассказал, как отреагировал на болезнь Мишустина
14:14 В стране и мире
Жена Овечкина показала подросшего сына
14:06 В стране и мире
Путин рассказал о своих результатах тестов на COVID-19
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Парад Победы
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Парад в честь 75-летия Победы: полная версия
Ученые обнаружили у зараженных коронавирусом клеток «щупальца»
Создатели «Аватара» показали кадр с подводных съемок второй части фильма
Видео
«Раковая» корочка: врач объяснила, почему шашлык может стать причиной развития онкологии
Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков
В бывшем рыцарском замке в Латвии нашли таинственную надпись XVI века
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.