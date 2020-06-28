Секретный и смертоносный: эксклюзивные кадры зенитного комплекса «Деривация-ПВО»

Одной из технических новинок, представленных па юбилейном Параде Победы в Москве в 2020 году, стал зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО». Предназначение комплекса - работа с воздушными целями.

Причем, это могут быть не только самолеты или вертолеты, но также и крылатые ракеты. «Деривация» останется королем положения, даже если ей придется отражать удар сразу десятка таких целей.

«Это - многофункциональный снаряд с дистанционно-контактным взрывателем, бронебойный снаряд и управляемо-артиллерийский снаряд. Специально для нее разработаны новейшие снаряды», - заявил в программе «Военная приемка» ведущий инженер отдела зенитной артиллерии ЦНИИ «Буревестник» Дмитрий Киричук.

Цифра скорострельности «Деривации-ПВО» на данный момент остается в секрете, но уже сейчас известно, что она будет очень высокой. При этом комплекс обладает совершенной системой наведения, дальномерами и стволом с улучшенной баллистикой. В совокупности все это делает «Деривацию» идеальным истребителем беспилотников, легкой брони и даже надводных целей.

Напомним, во время юбилейного парада на Красной площади 24 июня торжественно прошли более 13 тысяч военных и 234 единицы наземной техники, а также 75 самолетов и вертолетов.