Улучшенные сошки и наплечник: экспериментальный ручной пулемет Калашникова показали на видео

Концерн «Калашников» показал экспериментальную модель ручного пулемета калибром 7,62 мм. Данная модель РПК была создана еще в Советском Союзе.

Для повышения кучности стрельбы в конструкцию пулемета были внесены некоторые изменения. К примеру, была усовершенствована конструкция сошек, которая позволяет центрировать ствол оружия, даже если опора находится под углом.

Также к прикладу приладили откидной наплечник для удобства стрелка. Помимо этого, цевье экспериментального РПК не имеет так называемой «бороды», характерной для большинства образцов оружия «Калашникова». По каким-то причинам предложенные конструкторами наработки не пошли в массовое производство, отметили в концерне.