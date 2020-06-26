Разработчик: обновленный Ми-24 будет приближен по боевой эффективности к Ми-28МН

После модернизации ударный вертолет Ми-24 будет иметь сопоставимые показатели эффективности с вертолетом последнего поколения Ми-28МН. Об этом сообщает пресс-служба АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех.

По итогам модернизационных работ обновленный Ми-24 по боевой эффективности будет сопоставим с вертолетами последнего поколения Ми-28МН.

«На вертолете установлен современный, не имеющий аналогов в России и в мире бортовой комплекс обороны, разрабатываемый АО «Стелла-К», который позволяет защитить вертолет от самый современных средств поражения, а также производить радиотехническую разведку и радиоэлектронное подавление», - отметил генеральный директор АО «Рычаг» Алексей Панин.

По его словам, оснащение Ми-24 современным радиоэлектронным оборудованием и вооружением позволяет достичь боевой эффективности, сопоставимой с вертолетами последнего поколения, гораздо меньшими затратами по сравнению с закупками новых вертолетов».

Он также отметил, что на вертолет оснащен модернизированной версией новейшей системы управления, изготавливаемой АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики», которая позволила улучшить управляемость и повысить устойчивость вертолета в полете.

На вертолет установлена современная оптико-электронная прицельная система, изготавливаемая АО «Уральский оптико-механический завод», позволяющая выполнять круглосуточно поиск, обнаружение и распознавание объектов и целей в инфракрасном диапазоне. Лазерный дальномер, входящий в систему, позволяет с высокой точностью определять расстояние до цели.

На вертолете применена современная цифровая система электроснабжения, разработанная АО «НПП «Измеритель», позволяющая эффективно коммутировать электроэнергию на вертолете и уменьшить уровень электромагнитных помех. Новейшая система управления оружием, изготовленная АО «Авиаавтоматика им. В.В.Тарасова», позволяет увеличить огневую мощь вертолета, обеспечить дальность применения современного управляемого ракетного вооружения. Существенно расширена номенклатура применяемого ракетного вооружения.

Ударные вертолеты Ми-24 и Ми-28НМ

Ми-24 - самый массовый ударный вертолет в мире. По состоянию на 2014 год построено 3500 машин, которые стоят на вооружении более чем 60 стран мира. Может нести более 15 видов вооружения на 6 точках подвески. Применялся во многих вооруженных конфликтах. Создан в первую очередь для уничтожения бронетехники и живой силы противника, высадки десанта и его поддержки огнем. Кроме того, он может использоваться для перевозки грузов и эвакуации раненых.

В 1978 году советский летчик Гуген Карапетян установил на вертолете абсолютный рекорд скорости – 368 км/ч. Однако в 1986 году англичане на вертолете Westland G-Lynx побили его, достигнув скорости 400 км/ч. Стоит отметить, что рекордный Ми-24 был обычным серийным вертолетом. На нем только сняли вооружение. Английский же Westland G-Lynx представлял собой специально собранный для этого рекорда вертолет.

На МАКС-2019 была представлена экспортная версия модернизированного вертолета Ми-24, Ми-35П (не путать с вертолетом Ми-35). Вертолет Ми-35П получил новое вооружение, обзорно-прецельную систему с матричным длинноволновым тепловизором третьего поколения, цветную камеру высокого разрешения с лазерным дальномером, подвижную пушку, ракеты «Вихрь» и другие новые элементы.

Ми-28НМ - дальнейшее развитие вертолета Ми-28Н «Ночной охотник». Вертолет получил надвтулочную РЛС, двойное управление из кабины летчика и летчика-оператора, ракету «Хризантема-В».

Кроме того, специально для этого вертолета создана легкая многоцелевая управляемая ракета, которая позволяет уничтожать технику без захода в зону противодействия ПВО.

Кроме того, для данной машины создается легкая многоцелевая управляемая ракета, которая позволит ему уничтожать все виды целей, которые определены для армейской авиации вне зоны действия любой войсковой ПВО. Получит ли эту ракету обновленный Ми-24, в сообщении предприятия не уточняется.

На форуме «Армия-2019» Минобороны России заключило с холдингом «Вертолеты России» контракт на поставку 100 Ми-28НМ. Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что контракт был подписан только после того, как «холдинг существенно снизил ранее заявленную стоимость на вертолеты».

Подробнее о Ми-24 читайте в материале Дмитрия Дрозденко на сайте телеканала «Звезда».