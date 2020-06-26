Начало серийного производства вертолетов «Ансат» для санитарной авиации запланировано на 2020 год

В 2020 году планируется начать серийное производство медицинских вертолетов «Ансат» для санитарной авиации. Об этом сообщает пресс-служба АО «КРЭТ».

«АО "Рычаг" входит в АО "КРЭТ" Госкорпорации Ростех в этом году планируется начало серийного производства медицинских вертолетов "Ансат" в облике сертифицированом АО "Рычаг" в интересах российского оператора АО НССА (Национальная служба санитарной авиации). Производственной площадкой выбрано ПАО КВЗ», - говорится в сообщении.

Модернизированный вертолет является первым сертифицированным вертолетом с размещенным современным медицинским оборудованием, состав которого полностью соответствует всем требованиям Минздрава России.

«В части санитарной кабины, модернизированный вертолет «Ансат» является первым сертифицированным вертолетом с размещенным современным медицинским оборудованием, состав которого соответствует приказу №236н от 19 апреля 2019г. МЗ РФ. Модификация вертолета сертифицирована также в Росавиации», - добавили в пресс-службе.

Кабина оборудована приемно-поворотным устройством разработки конструкторов АО «РЫЧАГ», обеспечивающим закатку и выкатку медицинской каталки через левую сдвижную дверь, тремя пассажирскими креслами, два из которых для медперсонала, одно для сопровождающего или сидячего пострадавшего.

«Вертолет сертифицирован для возможности выполнения полетов по "Правилам визуального полета" (ПВП). В настоящий момент АО "РЫЧАГ" ведет работы по сертификации вертолета для возможности выполнения полетов по "Правилам полета по приборам" (ППП), что в совокупности с современным медицинским и пилотажно-навигационным оборудованием позволит выполнять эвакуацию пострадавших с возможностью оказания сопровождающим медицинским персоналом квалифицированной помощи из мест стихийного бедствия при ограниченной видимости , - отметил генеральный директор АО «Рычаг» Алексей Панин.

По его словам, машина способна выполнять точные маршруты полета и поиска, с возможностью выполнять посадку с использованием посадочных систем, при этом исключается столкновение вертолета с земной поверхностью и искусственными препятствиями.

Благодаря установленному на борту современному радиоэлектронному оборудованию, разработанному предприятиями АО «КРЭТ» (АО «РПКБ», АО «Авиаавтоматика им. В.В.Тарасова», АО «КБПА», АО «УКБП») такая задача становится осуществима.

Состав установленного бортового оборудования позволяет расширить условия эксплуатации вертолета без замены бортового оборудования для возможности выполнения полетов по правилам полета по приборам днем и ночью.

Улучшенный интерьер и эргономика кабины пилотов, новое пилотажно-навигационное оборудование соответствует лучшим зарубежным аналогам, позволяет безопасно выполнять медицинские рейсы в минимально разрешенных метеоусловиях, повышает точность выполнения маршрута, соответствует современным требованиям мирового уровня, имеет компактное размещение, малый вес и энергопотребление, техническое обслуживание по состоянию.