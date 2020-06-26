На форум «Армия» приглашены министры обороны из 133 стран

На 6-й международный военно-технический форум «Армия», который пройдет в конце августа, приглашены министры обороны из 133 стран мира. Об этом заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.

«В этом году мероприятия форума пройдут с 23 по 29 августа в военно-патриотическом парке "Патриот", на аэродроме Кубинка, полигонах Алабино и Ашулук, охватят все военные округа и Северный флот. Приглашены главы оборонных ведомств 133 стран и официальные делегации разных государств», - сказал Шойгу.

Шойгу напомнил, что впервые одновременно с форумом пройдет открытие Армейских международных игр и стартует «Танковый биатлон». По его словам, новый формат позволит повысить качество и эффективность обоих мероприятий.

«Сейчас об участии в предстоящем форуме заявили более одной тысячи отечественных и иностранных компаний, которые выставят свыше 25 тысяч различных экспонатов вооружения и военной техники", - сказал министр.

Министр также сообщил, что предприятия российского ОПК представят свои новейшие разработки не только в статической экспозиции, но и в демонстрационной части форума. Для этой цели Минобороны выделяет порядка 690 единиц современного вооружения.

Шойгу напомнил, что на форуме «Армия-2019» были представлены более 1 300 предприятий и 27 тысяч образцов военного и двойного назначения.

Было проведено более 170 научно-деловых мероприятий, подписано 46 государственных контрактов на общую сумму свыше триллиона рублей. В нем приняли участие официальные представители 120 стран, в том числе более 40 делегаций высокого уровня. В общей сложности его посетило свыше миллиона человек.