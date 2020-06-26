Четыре новых блока АЭС построят в РФ

Госкорпорация «Росатом» планирует возвести четыре новых блока АЭС в Ленинградской и Смоленской областях. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

«Российская атомная энергетика подошла к данному периоду с новыми разработанными типами АЭС - ВВЭР-1200 и ВВЭР-ТОИ. Эти проекты успешно реализуются не только в России, но и за рубежом. В них используются самые передовые достижения и разработки, отвечающие всем современным международным требованиям безопасности», - сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

По его словам, новые энергоблоки придут на смену блокам с реакторами типа РБМК-1000, срок службы которых завершается в следующем десятилетии.

Лихачев также отметил, что, по предварительным подсчетам, сооружение сразу на двух площадках создаст до 15 тысяч новых рабочих мест, обеспечит регулярные налоговые поступления в региональные и местные бюджеты.

В сообщении говорится, что подготовительные работы по сооружению новых блоков уже начаты.

Энергоблок - почти автономная часть атомной или неядерной тепловой электрической станции, представляющая собой технологический комплекс для производства электроэнергии, включающий различное оборудование, например, паровой котел или ядерный реактор, турбину, турбогенератор, повышающий трансформатор, вспомогательное тепломеханическое и электрическое оборудование, паропроводы и трубопроводы питательной воды и др.