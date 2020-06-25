Ил-76МД-90А и Ил-78М-90А оборудуют комплексами обороны от ракет

Новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А и топливозаправщик Ил-78М-90А оснастят комплексами обороны, защищающими от ракет, сообщил журналистам главный конструктор АО «Радиоприбор» Евгений Глебов.

«Комплексы обороны ставятся на Ил-76МД-90А, а также на новый топливозаправщик Ил-78М-90А. На первом образце топливозаправщика стоит система, которую изготовил разработчик, а Ил-76МД-90А выпускается серийно, поэтому туда мы ставим серийные комплексы обороны», - приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что разработчиком комплексов обороны является НИИ «Экран», а «Радиоприбор» их производит. По словам Глебова, основу комплекса составляет станция активных помех, которая воздействует на системы зенитных ракет.

«Вы знаете, что зенитные ракеты имеют два принципа действия: радиолокационная головка самонаведения и головка с инфракрасным активным самонаведением. Поэтому в комплексе обороны есть станция помех, которая активно воздействует на излучение от летящей ракеты и дает ей ложное направление, после чего ракета уходит в сторону», - пояснил Глебов.

Ил-76МД-90А способен перебрасывать 60 тонн груза на расстояние до 4 000 километров. Ширина и высота кабины составляют 3,45 и 3,4 метра соответственно.

Самолет получил новые двигатели, крыло, так называемую «стеклянную кабину»: стрелочные приборы были заменены на приборы с ЖК-дисплеями. Характеристики были значительно улучшены. Специально созданная для Ил-76 схема шасси позволяет самолету садиться и взлетать с грунтовых полос. Может перевозить до 126 десантников.

Первый полет состоялся в 2012 году. На базе этого самолета предполагается создать заправщик Ил-78МД-90А и самолет ДРЛО А-100.