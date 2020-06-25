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«Мясищев» создает самолет-фотограф на базе Ан-140

Александр Пешков
17:18 25.06.2020
Самолет будет использован для детальной съемки земной поверхности.
«Мясищев» создает самолет-фотограф на базе Ан-140
© Фото: ОАК


Экспериментальный машиностроительный завод им. М. Мясищева (входит в ОАК ГК «Ростех») начал летные испытания самолета Ан-140-100 в варианте для аэрофотосъемки. Об этом сообщает пресс-служба ОАК.

В сообщении говорится, что на данный момент на самолете выполнено более половины полетов по программе, работы проходят успешно.

В нем также отмечено, что самолет будет использоваться для картографической съемки и что качество получаемых изображений обеспечит «широкое применение полученных данных в различных сферах деятельности».

В частности, они могут быть использованы для создания электронных и цифровых карт, пространственных и трехмерных моделей поверхности и дна водоемов, а также планов шельфа и внутренних водоемов.

Грузо-пассажирский самолет Ан-140

Ан-140 - украинский турбовинтовой региональный грузопассажирский самолет, разработанный АНТК «Антонов».

С 2003 года производство машины велось на самарском заводе «Авиакор», однако крыло и фюзеляж создавались на Харьковском государственном авиационном производственном предприятии, а в Самаре велась только окончательная сборка. После обострения политической ситуации на Украине производство было свернуто (как, впрочем, и производство Ан-148).

Проблемы с выпуском этих самолетов возникли и на Украине. Так, три авиазавода страны за последние пять лет не выпустили вообще ни одного самолета. 

Еще до присоединения Крыма были проработки возможности создания на базе Ан-140 военно-транспортного самолета. Однако уже тогда стало понятно, что для этого потребуется увеличение диаметра фюзеляжа, а значит, перепроектирования всей машины. В итоге РФ был сделан выбор в пользу Ил-112.

Ан-140 эксплуатировались авиакомпанией «Якутия», в данный момент все самолеты за нехваткой запчастей находятся на хранении. Минобороны РФ получили крайний самолет для ВМФ в 2016 году. 

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