Разработчик рассказал о преимуществах новейшей ТОС-2 «Тосочка»

Тяжелая огнеметная система ТОС-2 в сравнении с предыдущими разработками получила колесное шасси, что значительно увеличило дальность хода, а также систему, значительно упростившую заряжение. Об этом ТРК «Звезда» рассказал заместитель генерального директора АО «НПК «Техмаш» Александр Кочкин.

«Отличие данной машины от предыдущего поколения ТОС-1 и ТОС-1А заключается в том, что это достаточно автоматизированный образец вооружения. Сегодня этот образец вооружения оснащен навигационным оборудованием, то есть он способен работать с неподготовленных огневых позиций, автоматизированы системы наведения и управления огнем и разрабатывается новый боекомплект боеприпасов», - рассказал Кочкин.

По словам Кочкина, выбранная заказчиком - Министерством обороны - колесная платформа позволила значительно увеличить запас и мобильность машины. Разработчик подчеркнул, что ТОС-2 оснащена механизированной системой загрузки боеприпасов.

«Транспортно-заряжающая машина не нужна. На обычном автомобиле можно привезти боеприпасы, экипаж после залпа сам снаряжает машину», - сказал Кочкин.

Он также отметил, что машина имеет бронирование, которое защищает экипаж от пуль стрелкового оружия.

«ТОС-2 находится на этапе предварительных испытаний. По их результатам будет присвоена литера «О», после этого она выйдет на государственные испытания, которые будут завершены в следующем году. После этого будет приниматься решение о ее принятии на вооружение», - сказал Кочкин.

ТОС-2 «Тосочка» является развитием ТОС-1А «Солнцепек». Изделие получило новое колесное шасси вместо гусеничного на ТОС-1А «Солнцепек». Боевые характеристики были улучшены. Минобороны заказало первую опытную партию огнеметных систем в мае текущего года.