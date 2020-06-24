Новейшие танки РФ на Красной Площади: кадры с Парада Победы

Телеканал «Звезда» публикует видео прохождения новейших российских танков по Красной площади в ходе парада, посвященного Великой Отечественной войне.

Всего в Параде Победы приняли участие 33 современных российских танка. Речь идет о Т-72БЗ, Т-80БВМ, Т-90М «Прорыв», Т-14 «Армата», а также боевой машине поддержки танков «Терминатор».

Отметим, что Т-80БВМ и Т-90М на Параде Победы представлены впервые.

Контракт на поставку Т-90М в войска был подписан в рамках военно-технического форума «Армия-2019». Танк имеет новую башню и более мощный двигатель. Машина оснащена новым прицелом, обеспечивающим ведение боевых действий в любое время суток. Основным нововведением в комплектации Т-90М «Прорыв» является возможность обмена информацией с другими машинами в режиме реального времени.

Модификация Т-80БВМ отличается многоканальным прицелом наводчика «Сосна-У», доработанным газотурбинным двигателем ГТД-1250, стабилизатором вооружения 2Э58, ультракоротковолновой радиостанцией Р-168-25У-2 «Акведук», противокумулятивными решетчатыми экранами и комплексом модульной динамической защиты «Реликт».

«Армата» является первым в мире танком, реализующим в своем конструкторском замысле концепцию «сетецентрической войны», где Т-14 используется, прежде всего, как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90 из сопровождения своего тактического звена.