Наземная часть Парада Победы завершилась в Москве: кадры прохода техники по Красной площади

Сегодня на Красной площади торжественно прошли более 13 тысяч военных. В параде были задействованы 234 единицы наземной техники, а также 75 самолетов и вертолетов.

В параде приняли участие танки Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв», боевые машины пехоты БМП-2 с боевым модулем «Бережок», БМП «Курганец-25» с 57-мм боевым модулем «Эпоха», БМП «Армата» с боевым модулем «Кинжал», защищенные автомобили «Тайфун-К» 4х4 с боевым модулем дистанционного управления и «Тайфун-ВДВ», зенитные артиллерийские комплексы «Деривация-ПВО», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3» и зенитные ракетные системы С-300В4, реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» и другая техника. Более 20 единиц от общего числа представлены впервые.

Так, например, зрители парада могли наблюдать модернизированную версию танка Т-90: она получила новую башню и более мощный двигатель. Кроме того, БМП «Армата» предстала с более серьезным вооружением. К числу новинок относится и тяжелая огнеметная система ТОС-2, или «Тосочка». Она смонтирована на грузовике повышенной проходимости «Урал», имеет искусственный интеллект и улучшенную дальность поражения.

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