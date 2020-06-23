Воздушная часть парада в Москве: подробно о всех самолетах и вертолетах

Телеканал «Звезда» рассказывает о воздушной составляющей Парада Победы в Москве, в которой задействованы почти все типы самолетов и вертолетов воздушно-космических сил России.

О наземной части парада можно прочитать в этом материале.

Вертолеты



© Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Вертолеты над Москвой

В Воздушной части парада Победы в Москве задействованы как ударные, так и транспортные вертолеты, которые стоят на вооружении ВС РФ.

Ми-26 – самый тяжелый серийный вертолет в мире. Он способен перевозить 20 тонн груза внутри кабины или на внешней подвеске, а взлетная масса машины достигает 56 тонн. Объем топливных баков - более 14 тысяч литов. Суммарная тяга мощность двигателей - 22 800 л.с. Длина, ширина и высота кабины составляет 12, 3,2 и 3,1 метра соответственно. При желании в ней можно играть в баскетбол. Первый полет машина совершила в 1977 году. В декабре 2019 года начались госиспытания модификации вертолета Ми-26Т2В.

Ми-8 – самый массовый двухдвигательный вертолет в мире. Способен перевозить до 36 десантников или 4 тонн груза на расстояние более 1000 километров. В частности, на базе Ми-8 созданы транспортные, арктические, пассажирские, ударные, санитарные и многие другие вертолеты. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы. Одна из самых современных модификаций - Ми-171А2.

Ми-35 – многоцелевой ударный вертолет, «летающая боевая машина пехоты», модернизированный вариант Ми-24. Предназначен для уничтожения бронетанковой техники, огневой поддержки подразделений сухопутных войск, а также перевозки грузов в кабине и на внешней подвеске. Получил новый комплекс БРЭО, Х-образный рулевой винт из композитных материалов, автомат перекоса несущего винта, высотные турбовальные двигатели ВК-2500-II. Вооружение – пушка ГШ-23Л калибра 23 мм, противотанковые ракеты «Штурм» или «Атака», неуправляемые ракеты, 2 универсальных пушечных контейнера УПК-23-250 с 23-мм пушками ГШ-23Л (2 × 250 снарядов). Один из самых популярных российских боевых вертолетов на международном рынке.

Ка-52 создан для уничтожения бронированной и небронированной техники, живой силы и воздушных целей на поле боя. «Аллигатор» – единственный современный ударный вертолет, построенный по соосной схеме винтов. Ее плюсы – возможность не использовать рулевой винт, а значит, отсутствие необходимости тратить на него мощность двигателя. Уникальной особенностью вертолета являются катапультируемые кресла экипажа. При этом перед катапультированием происходит отстрел лопастей. Применялся в Сирии, где наносил удары по террористам. В июне стало известно, что холдинг «Вертолеты России» завершит разработку и испытания обновленной версии ударного вертолета Ка-52М «Аллигатор» в 2022 году.

Ми-28 – основной ударный вертолет российских ВКС. Его главная задача - уничтожение танков и живой силы противника. Основное оружие – ракеты «Атака», которые способны уничтожать цели типа «танк» на дальности до 6000 м. Первый полет Ми-28 состоялся в 1996 году. Позже были созданы модификации вертолета Ми-28УБ и Ми-28НМ. Вертолет получил надвтулочную РЛС, двойное управление из кабины летчика и летчика-оператора. Кроме того, специально для этого вертолета создана легкая многоцелевая управляемая ракета, которая позволяет уничтожать технику без захода в зону противодействия ПВО. На форуме «Армия-2019» Минобороны России заключило с холдингом «Вертолеты России» контракт на поставку 100 Ми-28НМ.

Бомбардировщики

© Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Четверка Ту-95МС

На Параде Победы представлены как дальние и тактические бомбардировщики, так и стратегические ракетоносцы, способные нести ракеты с ядерной боевой частью.

Ту-160 - стратегический бомбардировщик-ракетоносец, способный нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет – до 3500 км, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар. Но в случае необходимости он способен и прорывать ее: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13 950 км и развивать скорость до 2 200 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 м это делает Ту-160 крайне непростой целью. Ракеты Х-55СМ предназначены для поражения стационарных целей. Их координаты закладываются в память ракеты до ее пуска. К цели Х-55СМ идут на сверхмалой высоте с огибанием ландшафта местности, поэтому их крайне сложно уничтожить. В данный момент на Казанском авиационном заводе ведется возобновление производства самолета, который получит индекс Ту-160М2.

Ту-22М3 – дальний бомбардировщик, созданный на базе Ту-22М2. Его основная задача – борьба с авианосными группировками противника и другими кораблями. Самолет может нести три противокорабельные крылатые ракеты Х-32, Х-15П, бомбы. В 1976 году Ту-22М2 выполнил испытательный полет на максимальную дальность с двумя дозаправками в воздухе, пролетев семь тысяч километров. Этот факт США использовали на переговорах в Женеве по сокращению стратегических наступательных вооружений ОСВ-2, настояв на включении Ту-22М2 в список стратегических сил СССР, хотя, по сути, этот самолет не мог работать по территории США. Результатом переговоров стала договоренность о демонтаже со всех машин штанг дозаправки и ограничении производства самолетов до уровня 30 в год. В июне 2019 года летчик-испытатель «Туполева» в программе «Военная приемка» рассказал «Звезде» о том, что на новейшей модификации самолета Ту-22М3М штанга дозаправки восстановлена, что даст увеличение времени полета до десяти часов.

Ту-95 – стратегический турбовинтовой бомбардировщик, созданный на пике холодной войны как ответ на создание в США бомбардировщика Convair B-36. Первый полет машина совершила еще при жизни Иосифа Сталина в 1952 году, а серийное производство машины начато в 1955 году. Самолет по-прежнему остается в строю, так как является надежным носителем крылатых ракет, при этом ему вовсе не нужно заходить в зону противодействия вражеской ПВО. Отметим, что возраст самолета вовсе не является чем-то уникальным. Так, в США на вооружении по-прежнему стоит Boeing B-52 Stratofortress, который совершил полет в 1952 году. Самолет стал символом Холодной войны, однако первое боевое применение, к счастью, он получил только в ходе операции российских ВКС в Сирии, когда бомбардировщики с помощью крылатых ракет нанесли удар по объектам террористов.

Су-34 – истребитель-бомбардировщик, который создавался в качестве замены фронтовому бомбардировщику Су-24, при этом конструкторы учитывали наличие у вероятного противника большого количества истребителей четвертого поколения. Именно поэтому самолет способен не только наносить удары по наземным целям, но и вести воздушный бой. По сравнению с Су-27 была увеличена полезная нагрузка и запас топлива. Первый полет машина совершила 13 апреля 1990 года, но сложная экономическая ситуация в стране позволила начать производство только в 2008 году.

Су-24 - (по кодификации НАТО: Fencer — «Фехтовальщик») - тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Создан для уничтожения наземных и надводных целей в простых и сложных метеусловиях, днем и ночью. Впервые поднялся в воздух 1970 году, а в 1975 началась его эксплуатация. Является первым в боевой авиации СССР всепогодным самолетом. Модификация Су-24М2 получила комплекс бортового оборудования, которое позволяет применять такое же управляемое оружие, как и на Су-34. Самолет регулярно наносил удары по террористам в Сирии.

Истребители

© Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Истребители Су-30 и Су-35

В небе над Москвой будут представлены тяжелые и легкие истребители, перехватчики МиГ-31 с ракетами «Кинжал» и новейшие Су-57.

Су-35С - глубокая модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен. Кроме того, машина получила значительно более мощную радиолокационную станцию, расширенный арсенал управляемых средств поражения, включающий дальнобойные ракеты, наводимые на цель радиолокатором. Су-35 способен выполнять длительный полет на трансзвуковых скоростях без включения форсажа благодаря замене двигателей АЛ-31Ф на «изделие 117С». Один из лучших истребителей в мире, способен эффективно бороться в том числе с самолетами пятого поколения.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника. Самолет разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗе (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. На форуме «Армия-2019» был подписан контракт на поставку 76 этих истребителей ВКС России.

МиГ-29 создан для завоевания превосходства в воздухе, а также для уничтожения малоразмерных наземных целей. Стоит на вооружении более чем 25 стран мира. Участвовал во многих военных конфликтах. Основные модификации самолета – МиГ-29СМТ, МиГ-29УБ и МиГ-29К/КУБ. МиГ-29СМТ применялся в Сирии. А дальнейшим развитием истребителя стал МиГ-35.

Су-30СМ создавался на базе Су-27УБ. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой. При этом наличие одного такого самолета давало колоссальное преимущество, а кроме того, позволяло исключить самолет ДРЛО из боевых порядков. Первый полет истребитель совершил в 1989 году, а в 1992 году начато его серийное производство. Су-30СМ - модификация самолета для российских ВКС. Всего построено более 500 этих самолетов, которые стоят на вооружении 10 стран мира. В феврале 2019 года вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что Су-30СМ будет унифицирован с Су-35, что «даст ему вторую жизнь».

МиГ-31К – сверхзвуковой истребитель-перехватчик с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Гриф «Совершенно секретно» с этого оружия снял президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию в 2018 году. Президент назвал его «идеальным оружием», способным гарантированно преодолевать все существующие и даже перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Другие самолеты

© Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Воздушный танкер Ил-78 с бомбардировщиком Ту-160

В небе над Москвой пройдут также военно-транспортные Ил-76 и созданные на их базе самолет ДРЛО А-50 и воздушный танкер Ил-78, а также штурмовики Су-25.

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач». Самолеты широко применялись против террористов в Сирии.

Ил-76 (по кодификации НАТО: Candid - англ. искренний, прямой) создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова. Новейшая модификация самолета Ил-76МД-90А способен перебрасывать 60 тонн груза на расстояние до 4000 километров. Ширина и высота кабины составляет 3,45 и 3,4 метра соответственно. На базе ил-76 создан самолет Дальнего радиолокационного обнаружение А-50У и воздушный танкер Ил-78, которые также принимаю участие в параде.

Пилотажные группы

© ТРК ВС РФ ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи. "Кубинский бриллиант"

Российские пилотажные группы «Стрижи» и «Русские витязи» по праву считаются одними из лучших в мире и обладают множеством мировых рекордов.

«Русские витязи» - единственная пилотажная группа в мире, которая совершает полеты на тяжелых истребителях. Нужно подчеркнуть, что «Витязи» выполняют высший пилотаж на серийных образцах боевых машин и регулярно подтверждают навыки военных летчиков. Группа сформирована в 1991 году на базе 1-й авиационной эскадрильи 234-го гвардейского Проскуровского смешанного авиационного полка, базировавшегося на подмосковном аэродроме Кубинка. Выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях Су-27П и Су-27УБ. В 2016 году группа начала эксплуатацию новых самолётов Су-30СМ. В 2019 году получены новые самолёты Су-35С.

«Стрижи» — авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России. Выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях МиГ-29. Группа имеет большой репертуар фигур высшего пилотажа, осуществляемого группой и парой самолётов, а также одиночные выступления. В комплекс выступлений входят такие пилотажные порядки как «пирамида», «молот», «звезда», «стрела», «крест» и «крыло».

Вместе с «Русскими витязями» «Стрижи» выполняют уникальную фигуру «Кубинский бриллиант», когда в смешанном строю идут сразу девять истребителей Су-30 и МиГ-29.