Молодые летчики ТОФ впервые посадили Ка-27 на палубу: кадры из кабины вертолета

На Камчатке, в акватории Авачинской бухты, молодые экипажи вертолетной эскадрильи отдельного смешанного авиационного полка войск и сил на Северо-Востоке России впервые отработали взлеты и посадки на палубу спасательного судна (СС) «Алагез». Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.

«Летчики противолодочных и поисково-спасательных вертолетов Ка-27 в течение двух суток совершенствовали практические навыки в выборе оптимального курса захода на посадку, правильность ориентирования и точность приземления», - рассказал Воскресенский.

По его словам, летчики также отработали взаимодействие с группой управления полетами, находящейся на СС «Алагез», производили дозаправку топливом от судна.

Всего выполнено около 30 взлетов и посадок на палубу авианесущего корабля.

На следующем этапе курса летной подготовки летчики вертолетной эскадрильи отработают посадки на палубу корабля в ночное время.