Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем также отмечено, что РФ рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные.

Неконтролируемое распространение ядерного оружия, средств его доставки, технологий и оборудования в данном документе названы одной из основных военных угроз РФ.