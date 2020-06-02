Турция заказала у России оружия на миллиард долларов

Портфель экспортных оборонных заказов с Турцией оценивается в миллиард долларов. Об этом сообщил директор Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

«Портфель заказов Турции на российскую технику оценивается в сумме порядка одного миллиарда долларов», - сказал Шугаев в интервью турецкому телеканалу Ecoturk TV.

В ходе интервью Шугаев также сообщил, что в Россия готова поставлять Турции истребители Су-35 и рассматривать участие Турции в производстве ЗРК С-400.

Су-35 – российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения.

Ранее о готовности поставки Турции истребителей Су-34 на авиасалоне в Дубае сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.