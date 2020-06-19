На «Ильюшине» сменился генеральный директор

На единственном в России производителе тяжелых транспортных самолетов ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (входит в ОАК госкорпорации Ростех) произошла смена руководства. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной Авиастроительной корпорации.

«Генеральным директором ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" с 20 июня 2020 года станет Сергей Ярковой. Он будет совмещать руководство ПАО "Ил" с работой на нынешней должности первого заместителя генерального директора ПАО "ОАК"», - заявили в пресс-службе корпорации.

В сообщении отмечено, что прежний руководитель «Ильюшина» Юрий Грудинин покидает компанию.

По заверениям корпорации, «сильные конструкторские школы, такие как КБ Ильюшина, продолжат развиваться», а очередную смену руководства на «Ильюшине» объяснили необходимостью «финансового оздоровления» предприятия и «углубления кооперации».

Смена руководства на предприятиях ОАК

Указ президента о передаче ОАК в ведение Ростеха был подписан 10 октября 2018 года. Передача предприятия заняла 18 месяцев и была завершена в марте текущего года.

В феврале Генеральным директором ПАО «Компания «Сухой"» избран Илья Тарасенко, который также является заместителем генерального директора ПАО «ОАК» и генеральным директором АО РСК «МиГ». Бывший глава предприятия Илья Озар назначен гендиректором РКК «Энергия».

В июне текущего года новым руководителем ПАО «Туполев» назначен Ронис Шарипов, который ранее работал первым зампредом правительства Амурской области, был одним из руководителей ОАО «Казанский оптико-механический завод», работал на руководящих должностях в правительственных структурах Республики Татарстан.

Что касается ПАО «Ил», то с 2014 года предприятием в разное время руководили Юрий Юдин, Сергей Сергеев, Сергей Вельможкин, Алесей Рогозин и Юрий Грудинин. До 2014 года «Ильюшиным» руководили три человека: Сергей Владимирович Ильюшин (с момента основания до 1970 года), его ученик Генрих Васильевич Новожилов (с 1970 по 1997 год) и Виктор Владимирович Ливанов (с 1997 года и до своей смерти 2014 году). Новожилов и Ливанов долгое время работали на «Ильюшине» и прошли долгий путь по карьерной лестнице от рядовых инженеров до руководителей.

Сергей Ярковой родился 8 апреля 1976 года в городе Лобня Московской области. С 1998 по 2004 год занимал ряд должностей в промышленных предприятиях, с 2004 по 2005 год работал в ОАО «Тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз». Затем был Заместителем директора ОАО Арсеньевская авиационная компания «ПРОГРЕСС» им. Н.И. Сазыкина, директором департамента в ОАО «Вертолеты России», исполняющим обязанности ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, директором по экономике и финансам и первым вице-президентом ПАО «ОАК».