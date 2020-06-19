Криворучко: МО РФ уделяет особое внимание созданию тяжелых БПЛА

Министерство обороны Российской Федерации уделяет особое внимание созданию тяжелых беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее заявление было сделано заместителем министра обороны Российской Федерации Алексеем Криворучко в ходе посещения подразделения Уральского завода гражданской авиации.

«На сегодняшний день, с учетом наличия нестабильных очагов в мире и достижений ряда ведущих авиационных держав в области создания беспилотной авиации, Минобороны уделяет особое внимание вопросам развития отечественных беспилотных летательных аппаратов, а также созданию тяжелых БЛА большой продолжительности полета, способных нести все необходимые виды нагрузки от разведывательных и ретрансляционных до постановщиков помех и ударных БЛА», - подчеркнул он.

Замминистра ознакомился с производственными возможностями предприятия, стендами полунатурного моделирования и динамики полета, а также осмотрел образцы разведывательно-ударных комплексов большой продолжительности полета «Альтиус-РУ» и «Форпост-Р».

Тяжелые БПЛА «Альтиус» и «Охотник»

Масса БПЛА «Альтиус-У» составляет около шести тонн. Особенностями комплекса являются применение спутникового канала управления, что делает радиус его применения практически неограниченным.

В конце 2018 года в интервью телеканалу «Звезда» Алексей Криворучко опроверг факт прекращения работ по ударному беспилотнику «Альтиус» и сообщил о том, что по данному проекту произошла смена подрядчика.

Первый полет Альтиус-У» совершил в августе 2019 года. А в феврале текущего года Минобороны заключило контракт на разработку на базе данного аппарата ударного БПЛА.

Отметим, что в России также создается ударный БПЛА С-70 «Охотник». Первый полет продолжительностью 20 минут машина совершила в августе 2019 года. Тогда беспилотник сопровождал многофункциональный истребитель Су-30СМ. На авиасалоне МАКС-2019 была представлена модель беспилотника с плоским соплом.

В сентябре 2019 года «Охотник» совершил совместный полет с самолетом-лидером Су-57 в автоматизированном режиме в полной конфигурации с выходом в зону дежурства.